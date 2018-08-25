ГИБДД готовит список препаратов, которые приравняют к наркотикам и алкоголю

Новые меры для борьбы с пьянством за рулем готовят в ГИБДД России. Ведомство намерено приравнять эффект от употребления некоторых лекарственных препаратов к алкогольному и наркотическому опьянению.

По словам начальника управления ДПС Александра Быкова, вместе с Министерством Здравоохранения разработают список средств, не попадающих под категорию наркотических средств, но обладающих не менее опасным эффектом. Водителей будут привлекать к административной ответственности. Также поступило предложение о введении обязательных анализов для водителей, возвращающим удостоверения по истечению срока лишения водительских прав.

Представитель ведомства считает, что стоит делать специальные метки на лекарственных средствах, употребление которых не позволяет управлять автомобилем.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн выступил с поддержкой инициативы Госавтоинспекции. По словам нарколога, действительно некоторые антигистаминные средства и фенобарбиталы могут влиять на поведение водителя и его реакцию.

Статистические данные указывают на то, что за 2018 год в России было зафиксировано более 126 тыс. автомобильных аварий. Одними из основных причин смерти людей в ДТП являются вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения.