В Китае начали установку мини-клиник с ИИ-врачом

Крупнейший провайдер телемедицинских услуг в Китае гонконгская компания Ping An Good Doctor намерена в рамках программы «Хороший доктор» установить на территории страны около ста тысяч автономных мини-клиник с поддержкой искусственного интеллекта.

Мини-клиники так названы из-за размеров, которые можно сравнить с телефонной будкой. Каждая клиника оснащена ИИ-врачом, который «выслушает» жалобы пациента, а затем свяжется с живым коллегой для консультации. Получивший информацию врач поставит диагноз и выпишет рецепт. Процедура занимает от нескольких минут до часа. Плюсом устройства является и то, что оно позволяет сразу же на месте приобрести необходимые лекарства. Первые пункты медицинской помощи уже начали работу. Во сколько обойдётся услуга пациенту, пока не сообщается.

Развитие дистанционных медицинских услуг идёт и в России. Учёные из Ростова-на-Дону создали программу, с помощью которой веб-камера сможет измерять частоту дыхания и пульса человека. Конечно, аналоги устройства существуют и за рубежом, однако, по заверению разработчиков, донская новинка выигрывает у них за счёт высокой оперативности и возможного спектра измерений.

Компания Frost&Sullivan опубликовала собственный прогноз главных трендов мирового здравоохранения в будущем. Так, аналитики считают, что медицинские ИИ станут одними из них. Преимущественно будут развиваться такие сферы, как диагностика, оценка рисков и создание новых лекарственных препаратов.