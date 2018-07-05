Ученые: ежедневный просмотр телевизора ведет к преждевременной смерти

Исследователи из Университета Глазго установили длительность безопасного просмотра телевизора. Оказалось, что из-за длительного времяпрепровождения перед «голубым экраном» люди рискуют получить ряд заболеваний.

Ученые утверждают, что ежедневный просмотр телевизора ведет к преждевременной смерти. По словам исследователей, запойный просмотр фильмов и передач уже можно причислить к пагубным привычкам, сравнив его с курением или алкоголизмом.

Исследователи считают, что телевизор можно смотреть не дольше 2 часов и 12 минут в день. Если же человек сидит перед телевизором дольше – это крайне опасно. К такому выводу ученые пришли после того, как собрали и проанализировали данные о здоровье порядка 330 000 человек, чей возраст колеблется от 40 до 69 лет.

Ежедневный просмотр телевизора плохо сказывается на здоровье. У человека возникают проблемы с сердцем, так как активность и число физических нагрузок существенно снижается. По словам ученых, телевизор не должен становиться единственным способом провести досуг. Важно понимать, что постоянное сидение перед «голубым экраном» ведет к преждевременной смерти.