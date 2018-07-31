Учёные доказали, что подслащённые напитки вызывают привыкание

Газировка не только вредна для здоровья, но и обладает наркотическими свойствами.

Регулярное употребление газированных подслащённых напитков вызывает хронические заболевания, в том числе диабет. Но последние исследования доказали, что их главная опасность – вызывание привыкания.

Актуальность эксперимента была вызвана тем, что популярность сладкой газировки среди подростков выросла в пять раз за 70 лет.

В исследовании Калифорнийского университета принимали участие 25 молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет. Их лишили газированных напитков всего на три дня, заместив их молоком и минеральной водой. За это время у всех испытуемых появились симптомы отмены наркотических препаратов: головные боли, снижение мотивации к работе и тяги.

Результаты исследования были опубликованы в статье «Потенциально аддитивные свойства подслащенных сахаром напитков среди подростков», появившейся в журнале Appetite. Именно чрезмерное регулярное потребление сладких напитков считается главной причиной ожирения и депрессий среди подростков.