Нужна активность: ученые раскрыли секрет лечения сотрясения мозга у детей

Специалисты из Американской академии педиатрии утверждают, что при сотрясении мозга дети не нуждаются в покое.

Ученые представили новые рекомендации для лечения сотрясения мозга у детей. Советы специалистов отличаются от тех, которые медики озвучивали ранее. Эксперты считают, что новыми рекомендациями врачи раскрыли секрет лечения сотрясения мозга. Как утверждают ученые, озвученные ранее правила не всегда верны. Считалось, что ребенку с сотрясением мозга нужен покой, отсутствие света и полная изоляция от телевизора с гаджетами. Теперь же ученые утверждают, что при сотрясении нужна активность. Более того, покой в таком случае лишь вредит.

По словам ученых, помещение детей в условия полной защиты от любого возбуждения и проявления эмоций может стать причиной чувства социальной изоляции. У ребенка может начаться тревога или депрессия, а выздоровление затянется.

Конечно, ребенку с сотрясением нельзя прыгать или заниматься спортом. Однако, дети могут двигаться и не обязаны постоянно лежать. По словам ученых, ребенку позволительна даже быстрая ходьба. Также детям с сотрясением мозга можно продолжат обучение и даже немного пользоваться гаджетами. Врачи напоминают, что во всех правилах есть исключения. Поэтому эксперты советуют детально обсуждать все методы лечения с врачом, который знает и видит ребенка.