Рыбий жир может уберечь от преждевременных родов - Ученые

Сегодня, 17:52 \\ Здоровье

Совместные исследования ученых Университета Аделаиды и Института здравоохранения показали, что вероятность родить раньше срока значительно снижается, если в рационе беременной женщины присутствует рыбий жир.

Есть мнение, что женщинам в положении рекомендуется отказ от жирной рыбы, так как в ней могут содержаться различного рода загрязнения и ртуть. Однако исследование SAHMRI с участием 20 тыс. женщин доказало обратное: присутствие в пище будущей матери ненасыщенных жирных кислот Омега-3 способствует рождению полноценного ребенка в положенный срок. Авторы исследования настаивают, что их результаты абсолютно точны.

Ученые рассмотрели типы кислот, которые содержатся в рыбьих маслах, а также в масле печени трески. Это эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота. Как считают эксперты, эти кислоты помогают снизить уровень гормонов, из-за которых беременность заканчивается раньше срока. Риск родить ребенка на 34 неделе беременности сокращается на 42% согласно исследованиям, а появление малыша с весом менее 2 кг снижается на 10%.

Преждевременные роды являются первой причиной смертности детей до 5-летнего возраста. Выжившие страдают ухудшением зрения, замедленным развитием и трудностями в обучении.

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Автор - София Волкова
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