Без «качалки» и диет: диетологи дали советы по избавлению от «пивного» живота

Сегодня, 13:13 \\ Здоровье

Если следовать этим принципам, каждый сможет привести свою фигуру в порядок.

Не секрет, что большинство людей с лишним весом мечтают похудеть, не прилагая больших усилий. Естественно, это спорный подход, но в данном случае главное – желание. Диетологи пошли им на встречу и дали простые и эффективные советы по избавлению от «пивного» живота без «качалки» и изнуряющих диет. Специалисты сразу же рекомендуют отказаться от сахара –главного поставщика лишних калорий. Содержащаяся там глюкоза слишком «нагружает» печень и легко перерабатывается в жир. Чтобы улучшить обмен веществ, который затрудняется сахаром, медики рекомендуют пить зелёный чай. Он улучшает метаболизм, придаёт тонус и является прекрасным антиоксидантом. Кроме этого, зелёный чай богат полезными компонентами, которые окажут благотворное влияние на организм.

Диетологи уверены, что пища, богатая белком, способствует снижению аппетита, регулирует обмен веществ и препятствует появлению лишних калорий. Исследование показало, что протеиновая диета безусловно способствует похудению. Специалисты рекомендуют не пренебрегать продуктами, богатыми клетчаткой, которая питательна и придаёт ощущение сытости на длительный отрезок времени. Компоненты этого вещества хорошо перерабатываются печенью и «сжигают» ненужные единицы веса. Кроме этого, не стоит забывать про такие важные аспекты жизнедеятельности, как бег трусцой, ходьба и занятия в бассейне. Сочетание этих правил позволит обрести стройность фигуры, уверены диетологи.

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Автор - Мария Ремарк
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