Жители российских глубинок умирают раньше горожан из-за нехватки врачей

Согласно исследованиям в Высшей школе экономики, сельские жители в России умирают раньше горожан из-за недостатка врачей. Медицинская реформа, согласно которой количество пунктов первой помощи в селах должно увеличиться, пока что не дает ожидаемых результатов.

В сельской местности проживает 38 млн. человек (26%). Медицинское обслуживание в селах переживало разные изменения в течение нескольких лет. Увеличилось количество мест по оказанию первой помощи, задействовали мобильные амбулатории, для труднодоступных сел ввели санитарную авиацию. Однако количество самих медицинских учреждений, которые нужно регулярно посещать, значительно сократилось с 1990 года.

В среднем жители сел умирают на два года раньше, чем люди, проживающие в городах. Вследствие чего, люди в глубинках прибегают к неэффективному и порой опасному самолечению. Социологи представили данные, согласно которым самолечением в сельской местности занимаются 69% россиян, в то время, как в городе – 59%. Активно практикуют самолечение люди в возрасте от 45 до 60 лет, чаще всего женщины (70%). В городах 58% женщин готово отказаться от похода к врачу, выбрав народную медицину.

К 2021 году разрабатывается проект «Здравоохранение». Он поможет развить полноценную медицинскую помощь для сельских жителей. В планах постройка 360 новых медицинских учреждений, а для сел с населением менее 100 человек внедрят мобильные медицинские комплексы.

Проблемой остается наличие участковых медиков. Программа «Земский доктор» не полностью помогает это решить. В Центре политики здравоохранения считают, что оценить работу нововведений во всех селах будет проблематично.