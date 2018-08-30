Ученые нашли причину непроизвольного движения ног во сне

Открытие международной группы специалистов позволит создать препарат для борьбы с синдромом беспокойных ног.

Немецкие, австралийские и американские ученые смогли найти точную причину возникновения синдрома беспокойных ног, более известного как СБН. При данном диагнозе у человека возникает постоянное желание двигать ногами в состоянии покоя и во сне. Последнее приводит к хроническим бессонницам. Новое открытие ученых позволит в будущем найти способ борьбы с данным отклонением.

В ходе исследований, специалисты сравнивали моторные нейроны здоровых людей и страдающих от СБН. Оказалось, что у второй группы были перевозбуждены нейроны, отвечающие за мышечную активность ног. Это в свою очередь вызывало постоянные сигналы между клетками. Ученые выяснили, что для борьбы с синдромом беспокойных ног нужно уменьшить возбуждение нейронов. С этим справятся средства, блокирующие ионные каналы клетки. В ходе будущих экспериментов, ученые определятся с оптимальным препаратом.