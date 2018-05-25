Специалисты разоблачили популярные мифы о причинах сахарного диабета

14 ноября во всем мире отмечают день борьбы с этим серьезным заболеванием. Отмечается, что всего по России может быть около восьми или девяти миллионов больных, половина из которых даже не знает о недуге.

В связи с этим сотрудники Департамента здравоохранения Москвы провели пресс-конференцию, по ходу которой разоблачили мифы, связанные с сахарным диабетом. В частности, они рассказали и о причинах его возникновения у людей. По словам специалистов, многие люди считают, что они заключаются в чрезмерном употреблении сахара, однако это не является достоверным фактом. По их словам, это может быть лишь косвенным фактором.

Второй популярный миф, согласно их сообщению, состоит в том, что сахарным диабетом могут заболеть лишь люди с ожирением. На самом деле, люди с массой тела в пределах нормы также могут страдать от него, однако таких случает фиксируют гораздо меньше.

Согласно третьему мифу, пациенты с данным недугом не имеют возможности употреблять в пищу продукты с углеводами. Эксперты развенчали и его, отметив, что они должны всего лишь придерживаться принципов правильного питания, согласно которым на углеводы может приходиться до 55 процентов от калорийности пищи за день.

В департаменте рассказали, что вплоть до 16 ноября в центрах здоровья на базе городских поликлиник жители Москвы смогут бесплатно проверить, не являются ли они носителями сахарного диабета второго типа.