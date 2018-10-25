В Благовещенске у школьников выявили острую кишечную инфекцию

Дети почувствовали себя плохо еще в среду. Многие жаловались на боль в животе, после у них началась рвота.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра у учащихся одной из школ выявили острую кишечную инфекцию. Согласно информации, которую предоставляет источник, в больницу Благовещенска обратились лишь три школьника, однако недомогание почувствовали около 30.

После этого в Роспотребнадзоре начали расследование относительно того, что могло стать причиной заболевания. Чтобы обнаружить ее, они осматривают работников учебного заведения, а также оборудование, с помощью которого происходило приготовление блюд на обед. Эксперты считают, что могла быть нарушена технология хранения и приготовления продуктов. Другая версия, которой они объясняют возникновение кишечной инфекции у школьников, является та, согласно которой все они отравились водой из школьного кулера.