Общественная палата может повысить возраст продажи алкогольных напитков

В Ярославской области Общественная палата подняла вопрос об изменении возраста для продажи алкоголя. Его хотят продавать с 21 года.

Ведущий нарколог Ярославской области Александр Волков поделился мнением, что в 18-летнем возрасте человек слишком молод, и чаще всего принимает алкоголь под давлением окружающих. Нарколог подчеркнул, что организм человека заканчивает свое полное формирование только к 20-25 годам. Употребление алкоголя способно нарушать это формирование. Молодой организм быстрее привыкает к спиртному, вследствие чего происходит деградация подрастающего поколения.

Все, кто участвовал в обсуждении, инициативу Волкова поддержали. К доводам специалиста они добавили, что в России необходимо тщательнее продвигать позитивные аспекты здорового образа жизни и мотивировать молодых людей заниматься разными видами спорта.

Чтобы употребление алкоголя не становилось единственным развлечением, необходимо применять комплекс мер. Одного повышения возраста здесь недостаточно, как считает председатель Сергей Березкин.

Также прозвучало предложение штрафовать недобросовестных продавцов, не проверяющих паспорта молодых людей при покупке ими алкоголя.