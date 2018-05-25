Медики обнаружили в животе индианки полтора килограмма вещей

40-летняя индианка по имени Сангита (Sangita) почувствовала сильную боль в животе и обратилась в больницу. Врачи обнаружили в животе женщины орехи, гвозди и украшения.

Инцидент произошел в городе Ахмадабад, штат Гуджарат. Нитин Пармар, хирург, обследовавший женщину, отметил невероятную жесткость ее желудка.

Рентген пищеварительной системы пациентки показал, что в животе у нее находятся металлические застежки-молнии, украшения для волос, кольца из меди. Были найдены даже английские булавки, которые задели легкое и воткнулись в стенку желудка.

Операция по извлечению опасных предметов длилось три часа. Сейчас состояние пациентки стабильно, она находится под наблюдением врачей. Проблемой остается только поиск ее ближайших родственников. На данный момент никто не откликнулся.

В больнице склонны считать, что Сангита страдает акуфагией – редким заболеванием психики, которое сопровождается проглатыванием острых предметов. Акуфагия является разновидностью пикацизма – желания употреблять несъедобные предметы. Эти болезни распространены среди детей и женщин (даже беременных). Расстройствам также способствует проживание в малообеспеченных регионах.