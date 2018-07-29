В России возросло количество пищевых аллергенов

Во время круглого стола газеты «Известия» эксперты предостерегли россиян об увеличении количества аллергенов. Если человек, склонный к аллергии, будет употреблять часто один продукт, это чревато негативной реакцией организма.

Ведущий аллерголог-иммунолог в министерстве здравоохранения столицы Александр Пампура считает, что такая тенденция связана с растущей популярностью на тот или иной продукт. В пример он привел кунжут и киви. Еще около 20 лет назад эти продукты не были популярны среди россиян, поэтому они не выступали как аллергены.

Частую аллергическую реакцию начали вызывать орехи и глютен. Также, наблюдается неожиданное увеличение аллергических реакций у людей, часто употребляющих яблоки, в том числе, и зеленые сорта. Это может быть как со взрослыми, так и с детьми.

Иммунолог Владимир Болибок сообщали, что полное обследование на склонность к аллергии обойдется россиянину в 25 тыс. рублей. Медики во время этой процедуры способны на молекулярном уровне установить взаимосвязи между тем, что ел человек и тем, на что у него аллергия. Также, он сказал, что одной из главных причина склонности к аллергии является ослабленный иммунитет.

Весной российские и австрийские ученые анонсировали в ближайшие три года разработку вакцины от аллергии на кошек.