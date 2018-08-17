В Королеве врачи удалили опухоль весом 15 кг

В Королеве успешно прошла операция по удалению 15-килограммовой опухоли у пациентки. Информацию подтвердил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Женщина поступила в больницу с огромной кистой в яичнике. Позже выяснилось, что образование весит 15 кг. Как сообщают врачи, опухоль развивалась на протяжении года. В операции приняли участие онкологи и гинекологи городской больницы города Королева. Сейчас пациентка переведена в гинекологическое отделение, за ее состоянием наблюдают врачи.

Министр напомнил всем жителям Подмосковья о необходимости следить за своим самочувствием и проходить регулярные обследования.

В сентябре в Москве хирурги удалили 20-килограммовую опухоль, которая сначала была охарактеризована как доброкачественная.