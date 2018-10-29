В США девушка сэкономила на пластике носа и впала кому

Жительница штата Техас Лора Авила сделала пластическую операцию на нос. Однако для этого она отправилась в Мексику. По ее словам, там было гораздо дешевле. Но стремление к экономии привело девушку в реанимацию.

Лора Авила вместе со своим женихом решили поехать в мексиканский город Сьюдад-Хуарес, чтобы делать операцию там, а не в США. Оказалось, что даже с учетом затрат на поездку делать ринопластику за границей гораздо дешевле. Однако все пошло не так, как девушка предполагала. Анестезиолог не рассчитал правильную дозу, из-за чего у Лоры случился сердечный приступ, а впоследствии – опухоль мозга. Из-за этого пациентку ввели в искусственную кому, чтобы избежать дальнейшего развития негативных последствий.

Жених девушки настоял на том, чтобы ее перевезли в американскую больницу. Однако это произошло только спустя 4 дня, поскольку руководство больницы отказывалось отдавать пациентку до оплаты пластической операции. В клинике США врачи сообщили, что мозг Лоры поврежден слишком сильно. Медики предложили родным два варианта: отключить девушку от аппарата жизнеобеспечения, либо надеяться, что она придет в себя, но «уже не будет прежней». Близкие выбрали второй путь и в настоящий момент собирают денежные средства для на краудфандинговой платформе для продолжения лечения.