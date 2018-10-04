Ульяна Супрун назвала главную причину смертности украинцев

По данным за первые 4 месяца 2018 года, в Украине на 100 умерших приходится 54 новорожденных. Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, написала в своем Facebook о недуге, который чаще всего становится причиной смерти у украинцев.

Супрун назвала главную причину смертности украинцев. По словам женщины-политика, чаще всего жители Украины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Ульяна Супрун указала, что в стране нужно создавать комплексную систему помощи, которая будет начинаться уровнем подготовки семейных врачей и будет заканчиваться качественной и современной помощи во время экстренных случаев.

Иными словами, исполняющая обязанности минздрава Украины говорит о том, что сейчас важно создать все условия, чтобы врачи могли выявлять болезни сердца на ранних стадиях и имели возможность оказывать экстренную помощь при обострениях. Супрун указала весь перечень того, что Минздрав Украины уже делает для украинцев.

Так, защита пациентов в Украине осуществляется несколькими этапами. Жители страны могут бесплатно или с небольшой доплатой получать лекарства по программе «Доступные лекарства». В медучреждениях уже появились стенты и медицинские принадлежности, которые помогут спасти человека в экстренных случаях, когда ему срочно понадобится операция по стентированию. Помимо этого, Украина уже закупила 22 ангиографа и активно создает сеть кардиологических центров. Пользователи отметили новый пост от Ульяны Супрун положительными комментариями. По мнению украинцев, если в стране главной причиной смертности являются болезни сердца, то власти правильно делают, что активно ищут методы снижения рисков и летальных исходов.