Растворимые иглы заменят капли для глаз

Сингапурские ученые разработали новую технологию лечения глазных заболеваний.

Специалисты из технологического университета в Наньяне изобрели новый метод доставки лекарственного препарата в глаз, который действует гораздо эффективнее, чем глазные капли. Свою разработку с результатами эксперимента ученые из Сингапура опубликовали на страницах свежего номера Nature Communications.

На сегодняшний день в медицине используются два способа инъекций глазного яблока. Первый подразумевает самый распространенный метод с закапыванием глаза. Второй – используется реже, потому что представляет большие риски повреждения глаза. Его суть сводится к прямой инъекции глазного яблока вводом стальной иглы, через которую из шприца подается нужный препарат. Сотрудники НТУ в Сингапуре придумали третий способ, который считают самым эффективным и безопасным. На маленькую пластинку крепятся крошечные иголки с лекарством внутри. Доктор должен положить такую пластинку на больной глаз иглами внутрь, затем слегка надавить пальцем. Через несколько секунд, иглы, вошедшие в роговицу, отделяются от пластинки, которую доктор удаляет с глаза. В свою очередь мягкие иглы начинают растворяться в глазном яблоке, освобождая нужное количество препарата.

Данный метод был испытан на лабораторных мышах, которые отреагировали спокойно, не проявив признаков дискомфорта и боли. Теперь ученые планируют начать испытания на людях. По мнению специалистов, такая процедура вполне подойдет для домашнего лечения.