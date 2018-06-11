Резкое похолодание увеличивает опасность инфарктов - Ученые

Шведские ученые провели исследование, изучая взаимосвязь между холодной погодой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подобная связь действительно прослеживается.

Ученые в Швеции использовали для своих выводов статистику по инфарктам и по временам года, когда пациенты попадали в больницы с этим диагнозом. Авторы проанализировали 280 тыс. случаев. Именно резкое похолодание становится причиной обострения сердечных заболеваний, как выяснили ученые. В холода страшный диагноз достигает своей максимальной отметки. Соответственно, при повышении температуры причин бояться инфаркта становится меньше.

Исследователи объяснили, как работает эта связь: все дело в том, как работают артерии. Они сокращаются, чтобы человек чувствовал тепло. Значит, во время этих сокращений к сердцу поступает меньше крови.

Осень в 2018 году выдалась достаточно теплое, поэтому резкое похолодание может быть опасным для людей с заболеваниями сердца. Чтобы обезопасить себя, не нужно срочно переезжать в теплые страны. Достаточно подходить ответственно к выбору зимнего гардероба, отдавая предпочтение качественной теплой одежде.

По данным Росстата, в 2017 году количество смертей от болезней сердца снизилось на 5%, по сравнению с 2016 годом.