Мужчина скончался после укуса бешеной кошки

Сегодня, 18:01 \\ Здоровье

Несчастный случай произошел в Королевстве Марокко. Пострадавшим оказался британец.

 Накануне на официальном сайте министерства здравоохранения Великобритании появилось сообщение, согласно которому местный житель отправился в путешествие, однако не вернулся домой живым. Источник сообщает, что мужчина пострадал от укуса бешеной кошки и после этого скончался. Не уточняется, при каких обстоятельствах животное напало на человека.

Между тем, и на территории Объединенного государства на сегодняшний день существует возбудитель такой болезни как бешенство, однако риск подхватить ее крайне низкий. Дело в том, что носители в основном - это летучие мыши. По этой причине в министерстве обращаются к гражданам, чтобы те были особенно бдительны во время поездок за границу.

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Автор - Мартина Корф
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