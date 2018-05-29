Скорость ходьбы расскажет о здоровье человека - учёные

Интенсивность походки укажет на биологический возраст и его соответствие реальному.

Наряду с измерением артериального давления и анализом крови, врачи могут ввести ещё один индикатор, позволяющий дать более точную оценку здоровью. Речь идёт о скорости ходьбы человека, которая расскажет о многих нюансах. Исследования учёных показали, чем выше темп походки, тем лучше состояние пациента. Кардиохирурги предложили использовать этот способ для выявления пациентов, которым вскоре может потребоваться хирургическое вмешательство из-за сердечных заболеваний или когнитивных нарушений.

Кристина М. Диели-Конрайт, доцент кафедры биокинезиологии и физической терапии, изучает, как упражнения, связанные с ходьбой, могут повлиять на результаты для выздоравливающих после рака молочной железы, а скорость походки - это то, что отслеживается в первую очередь. Темп ходьбы укажет, насколько уверенно идёт восстановление после курса химеотерапии. Врачи, проводящие курс, отслеживают скорость походки, чтобы определить биологический возраст человека, который может быть моложе или старше своего хронологического показателя. В любом случае, врачи настаивают на пользе ходьбы, вне зависимости от здоровья и возраста пациента.