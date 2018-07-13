Ученые рассказали, в чем польза влюбленности

Сегодня, 17:03 \\ Здоровье

Университет Западной Виргинии провел исследование о влиянии чувства влюбленности на человеческий мозг. Оказалось, влюбленность оказывает комплексное позитивное воздействие на мышление человека.

Ученые считают, что влюбленность способствует долголетию, так как положительно воздействует на весь организм в целом, создавая некий «лечебный» эффект. Влюбленность пробуждает деятельность в 12 частях головного мозга, которые отвечают за память и принятие решений. Это может сделать человека намного успешнее в повседневных задачах, в первую очередь – в карьере.

Когда человек влюблен, в его мозг происходит выброс сразу нескольких гормонов. Главные из них – окситоцин и дофамин. Именно эти гормоны способствуют эффективной умственной деятельности и помогают мозгу принимать более разумные решения.

Кроме этого, влюбленность проявляет себя даже при инфекционных заболеваниях. Взаимосвязь между влюбленностью и высоких иммунитетом была обнаружена в ходе исследования, в котором участвовали 50 женщин разного возраста. Организм влюбленного человека способен побороть вирус или инфекцию еще на том этапе, когда человек не подумал обратиться к доктору.

Около трех лет назад китайскими и американскими учеными был проведен эксперимент о влиянии любовных взаимоотношений на мозг. С помощью магнитно-резонансной томографии они установили, что любовь способна менять структуру мозга.

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Автор - София Волкова
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