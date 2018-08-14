В Подмосковье врачи помогли женщине на гемодиализе выносить и родить ребенка

Сегодня, 14:04 \\ Здоровье

У пациентки тяжелая патология, она страдает от сахарного диабета и почечной недостаточности. Врачи разработали для женщины особую программу гемодиализа, чтобы та смогла стать матерью.

 В Подмосковье врачи МОНИИАГ и МОНИКИ имени Владимирского подарили женщине на гемодиализе возможность стать матерью. Пациентка получила специальную программу для гемодиализа. Благодаря врачам женщина смогла выносить и родить ребенка.

Медики постоянно наблюдали за состоянием пациентки, также они следили за состоянием плода. Они помогли женщине максимально долго выносить малыша. С такими болезнями, которые есть у пациентки, выносить ребенка до обычного срока нельзя. Врачи сумели вовремя заметить, что плоду становится хуже. Они провели кесарево сечение, ребенок родился и сейчас хорошо себя чувствует. Малыша передали специалистам из Московского областного перинатального центра. Там врачи имеют большой опыт выхаживания недоношенных малышей, поэтому сейчас медики верят, что ребенок вырастет здоровым.

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Автор - Анна Пушкина
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