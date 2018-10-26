Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Сегодня, 13:47 \\ Здоровье

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

Как известно, курение и алкоголь чаще всего идут рука об руку, стимулируя центры удовольствия в мозге. При этом они очень удачно взаимодействуют друг с другом. Исследования показали, что никотин отменяет сонливость, вызываемую выпивкой, и в результате человек продолжает пить и курить. Таким образом, две пагубные страсти подпитывают друг друга. Для мозга человека потребуется определённое время, чтобы два этих действия перестали связываться между собой. Поэтому отказавшийся от сигареты может на первых порах отдохнуть и от выпивки. Ведь всякий раз любитель табака, потянувшись за куревом, посылает в мозг определённый сигнал к началу выпивки и наоборот. Учёные рассказали, как простыми и доступными методами нарушить эту взаимосвязь и снизить порочную тягу.

Простая жвачка или конфеты станут альтернативой сигарете, а сократить потребление привычного пива можно несколькими стаканами обычной воды. Если становится трудно обходится без привычного алкоголя, то можно попробовать заменить его на другие виды: пиво на ликёр, а виски на вино. Многие пытаются компенсировать нехватку никотина кофеином и начинают злоупотреблять кофе. Специалисты и здесь советуют не перегибать, ограничившись кофе без кофеина. Кроме этого, врачи советуют пересмотреть свои привычки и заменить застолье в рюмочной вечерней прогулкой или занятиями в тренажёрном зале.

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Автор - Мария Ремарк
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