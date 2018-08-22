Ученые выяснили, какие болезни характерны для каждой группы крови

Специалисты после проведения ряда исследований пришли к выводу, что риск заболеть тем или иным недугом зависит, в том числе, от группы крови человека. Ученые определили ряд болезней, которые характерны для каждой из них, сообщает издание Южный Федеральный.

Эксперты более 30 лет наблюдали за 60 тысячами людей и выяснили, что представители II, III и IV группой крови имеют практически на 40% выше вероятность обнаружить у себя тромбы, чем обладатели I группой крови. Заболевания сердца наиболее характерны для IV группы крови, однако, специалисты подчеркнули, что в данной группе проблем со здоровьем большее значение имеют лишний вес, нездоровое питание и курение. Большее влияние вредных привычек отмечают медики и в случае наступления инсульта, особенно после 40 лет. Однако более всего стоит опасаться этого заболевания людям с I группой крови.

Ученые из Швеции обнаружили, что II группа крови находится в зоне риска заболевания рака желудка. Обладатели именно этой группы чаще всего слышали неутешительный диагноз от врача.

Потеря памяти характерна в 82% случаев для обладателей IV группы. Все дело в том, по словам экспертов, что в данной группе присутствует особый белок, которого нет в первых трех группах крови. Он влияет на свертываемость и, как следствие, развитие недугов, приводящих к проблемам с памятью.