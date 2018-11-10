По ту сторону реальности: пластические операции меняют жизнь до неузнаваемости

Сегодня, 20:57 \\ Здоровье

Елена Грузенко, бизнес- вумен из Тюмени решилась на первую пластическую операцию в 42 года. Это случилось, как отмечает она, потому что когда-то записалась к косметологу.

Прежде, чем записаться на пластику, Елена изменила ключевые параметры жизни. Знакомые проходят мимо, потому что не узнают. Певица Саша Project может лишиться носа и зубов из-за неудачных пластических операций, которая исполнительница делает с 2009 года. Всего она сделала 11 операций, о многих из них сильно жалеет. На данный момент Саша против каких-либо операций, но говорит, что ей придется сделать ещё две в обязательном порядке, хотя старательно оттягивает этот момент.

кос63-летняя жена Гогена Солнцева жестока избила дочь после пластической операции, которая изменила ее не только внешне. Екатерина умудрилась поссориться с мужем и из-за этого уйти из дома. Затем начала встречаться с московским адвокатом. Муж набросился на неё с кулаками из ревности.

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Автор - Алевтина Сергеева
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