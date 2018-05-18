Эксперты назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Сегодня, 15:21 \\ Здоровье

Опытные люди знают, что далеко не все продукты питания можно оставлять в холодильнике. По информации chelny-izvest стало известно, какие три главных продукта нужно хранить от холода.

 Первым в списке являются помидоры. По словам источнике, чем дольше они остаются в холодильнике, тем больше полезных веществ исчезают с них. Кроме того, помидоры начнут терять свой былой вкус. Специалисты советуют хранить эти овощи в местах, куда не попадают солнечные лучи.

Второе место, как ни странно, занимает хлеб. Это связано с тем, что холодильник не продлевает срок годности хлеба, однако запахи хлеб впитывает. А из-за свойства хлеба быстро покрываться плесенью, хранение его в холодильнике лишь ускорит этот процесс.

Тройку замыкает зелень. Принцип такой же, как и с помидорами — петрушка, укроп и другие виды зелени не сохраняют свои полезные вещества при низких температурах. Специалисты рекомендуют хранить зелень в стакане с водой комнатной температуры.

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Автор - Константин Никитин
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