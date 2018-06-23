Ученые выяснили, какая форма пневмонии самая опасная

Кардиологи выступили с докладом на встрече Американской ассоциации сердца в Чикаго. В рамках своего сообщения они рассказали, что самые опасные формы пневмонии повышают в несколько раз вероятность сердечного приступа.

Брент Мюленштайн (Brent Muhlenstein) из Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити (США) отметил, что увеличение шанса заработать проблемы с сердцем из-за пневмонии подозревалось уже давно. Однако специалисты не были уверены, что это зависит от определенного типа пневмонии. Однако в настоящий момент достоверно известно, что именно бактериальные формы воспаления легких наиболее опасны. Они провоцируются не традиционными вирусами пневмококка, а, например, микроб Legionella pneumophila, вызывающий знаменитую "болезнь легионеров".

Ученые наблюдали за состоянием примерно 5 тысяч больных, перенесших этот вид пневмонии. По статистике каждый третий пациент впоследствии возвращался в медицинское учреждение с определенной болезнью сердца, как правило, инфарктом, ишемией, остановкой сердца.

Пока что врачи не могут понять, почему бактерии вызывают проблемы с сердцем. По предварительной информации, они провоцируют воспалительный процесс в сосудах, который в результате приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.