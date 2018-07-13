В Челябинской области показатель заболеваемости пневмонией вырос на 37%

Роспотребнадзор выявил неутешительный факт для жителей Челябинска и области. Случаев заболевания пневмонией стало на 37% больше с начала осени.

Число болеющих этим недугом детей выросло на 11%. Взрослых болезнь затронула меньше: показатель вырос на 8%. Всего за октябрь 2018 года из 100 тыс. человек пациентов с пневмонией оказалось 52. Ровно год назад уровень заболевания был на 31% ниже.

Но замечена и положительная тенденция. Заболеваемость снизилась среди малышей до двух лет. Они болеют на 13% меньше.

Рекомендации по профилактике пневмонии просты и сообщаются врачами неоднократно. Запрещен любой контакт с носителем болезни, обязательными являются свежий воздух в помещениях и регулярная влажная уборка, а также частое мытье рук с очищающим средством.

В 2018 году выросла заболеваемость коклюшем. За последние 10 лет показатель вырос в два раза. Больше всего недугу подвержены дети. Врачи отмечают, что основной причиной может быть отказ родителей от обязательной вакцинации.