Женщины стали меньше рожать - Ученые

Несколько стран Европейского союза и Китай всегда стояли во главе списка по высокому уровню рождаемости. Однако тенденция изменилась благодаря повышению качества образования. Исследование проводилось за период с 1950 по 2017 год. Результаты показали, что за последние 50 лет рожениц стало в два раза меньше.

В 1950 году для женщины считалась нормой иметь четырех детей, то уже в 2017 году этот показатель упал до двух.

Одной из главных причин падения рождаемости исследователи называют широкий выбор контрацептивных средств, и их доступность. Также, женщины все больше заняты образованием и карьерой. Эти тенденции являются признаками высокоразвитых стран. В Оксфордском институте народонаселения прокомментировали, что подобные изменения не свидетельствуют ни о чем плохом, человечество просто должно найти пути приспособления к демографическим переменам.

Из-за большого количества суицидов среди подростков и алкоголизма среди разных слоев населения Россия может вдвое сократить число жителей к 2050 году.