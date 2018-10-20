Ученые выяснили, что ожирение может негативно влиять на сон

Сегодня, 07:30 \\ Здоровье

Специалисты из США провели два исследования с интервалом в 10 лет. В результате им удалось обнаружить, что за этот период увеличилось количество человек, страдающих апноэ. По их мнению, это связано с увеличением числа людей с лишним весом, сообщают РИА «Новости».

 Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Московского медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов. Он отметил, что апноэ может являться причиной развития самых различных опасных заболеваний, среди которых самыми частыми являются инфаркт миокарда, мозговой инсульт и атеросклероз.

При этом руководитель центра медицины сна Московского университета врач-кардиолог и сомнолог Александр Калинкин рассказал, что апноэ разрушает привычные процессы организма, например, негативно влияет на выработку очень многих гормонов, прежде всего соматотропного. Известно, что как раз этот элемент для человека очень важен, поскольку обладает анаболическим эффектом. Все это приводит к поддержанию ожирения в организме. По словам экспертов, для устранения проблем можно использовать специально созданные приборы, которые ликвидируют апноэ во время сна.

Интересно, что ранее исследователями была выявлена обратная зависимость. Специалисты указали количество часов, которое необходимо тратить на сон, чтобы избежать проблем с лишним весом. Так выяснилось, что для наиболее успешного функционирования организма необходимо спать не менее 7 часов. Кроме того, они выяснили, какие обстоятельства также могут помочь обезопасить себя от ожирения.

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Автор - Евгения Чернобаб
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