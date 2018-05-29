Врачи США при простуде порекомендовали детей лечить российским Анафероном

Онлайн-ресурс https://clinicaltrials.gov/ , на котором размещена крупнейшая в мире база данных клинических исследований лекарств всего мира, опубликовал результаты испытаний отечественного препарата «Анаферон детский», доказывающие его эффективность при лечении простудных и вирусных заболеваниях, пишет Lenta.ru.

В базе сайта, действующего при Национальных институтах здравоохранения США, находится свыше 280 тысяч исследований. Тем ценнее положительные итоги испытаний российского средства, помогающего бороться с простудными заболеваниями. При сравнении с плацебо-терапией доказано, что дети, принимающие «Анаферон детский», выздоравливают быстрее. При этом симптомы заболевания (кашель, насморк, боль в горле) переносятся легче, а течение болезни ощущается слабее.

Научный руководитель компании «Материа Медика Холдинг», являющейся производителем препарата, член-корреспондент РАН, профессор Олег Эпштейн, напомнил, что «Анаферон детский» является очередным релиз-активным отечественным препаратом, признанным профессиональным фармакологическим сообществом. С ним согласился и доктор медицинских наук, профессор Б.М. Блохин, отметивший, что препарат уже 17 лет применяется в педиатрии и успел доказать, как свою безопасность, так и эффективность.







