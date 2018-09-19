Секс-роботов предлагают продавать только по справке от психиатра

Инновационными игрушками для взрослых стоит пользоваться лишь тем людям, у которых нет психических отклонений. Сама кукла от грубой ласки пострадать не может, а вот человек из-за связи с роботом может получить массу проблем.

Александр Полеев, который является врачом-сексологом и кандидатом медицинских наук, решил прокомментировать тенденцию моды на секс-роботов. По словам специалиста, куклы для интима могут сильно навредить человечеству. Крайне важной проблемой является то, что после появления «взрослых» секс-кукол могут появиться роботы-школьницы. Такие устройства найдут спрос среди педофилов и людей, которые имеют скрытые психические отклонения. Ученые не планируют делать секс-роботов школьницами, однако может появиться подпольное производство. После «общения» с такими куклами люди с отклонениями могут получить обострение своих психических болезней, есть риск появления большого количества маньяков и педофилов, которые возжелают напасть на живых и реальных подростков.

Помимо этого, секс с роботом может стать причиной возникновения ряда комплексов и проблем. Людям с отклонениями и психическими болезнями не стоит позволять покупать секс-роботов. Специалисты предлагают разработать специальный механизм, который обезопасит общество от подобных инцидентов. Так, кукол можно продавать только по справкам от психиатра. Если врач посчитает человека здоровым и не увидит рисков в его «общении» с секс-роботом, то тогда покупка может быть осуществима. Конечно же, все эти версии пока что остаются на уровне теории. Секс-роботы еще появились в массовой продаже и многим идея куклы для интима не нравится изначально.