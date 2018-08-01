Исследование показало, в каких регионах России живут самые здоровые пенсионеры

Минздрав провел исследование и выяснил, что самые здоровые пенсионеры России живут в Курском регионе и Кабардино-Балкарии. Чуть ниже в писке благоприятных регионов расположились Еврейская автономная область, Республика Тыва и Астраханская область.

Наименее подходящими для пенсионного возраста оказались Алтайский край, НАО, Ленобласть, Чувашская Республика и ЯНАО. Сотрудница Минздрава Ольга Ткачёва объяснила, что регионы сильно разнятся своими условиями для жизни из-за разницы в экономике и экологии. Сейчас в министерстве обещают уровнять полученные показатели.

Специалист добавила, что главная задача населения – заботиться о себе. Следует отказаться от вредных привычек, сделать спорт обязательной составляющей жизни и регулярно проходить профилактические обследования. Все эти меры, предпринятые в молодости, положительно скажутся на самочувствии в преклонном возрасте. Женщина сообщила, что на способность к долголетию уровень здравоохранения влияет лишь на 20%, экология оказывает влияние на 15%, еще меньше имеет значение наследственность.

Депутат Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов считает обязательным доступность медицинских учреждений. В отдаленных северных районах, где нет поблизости даже маленьких медицинских пунктов, люди больше заботятся о себе. Но это не является нормальной практикой, по мнению депутата, медицинская помощь должна быть в пешей доступности.

Ранее некоторые московские области внедрили проект, согласно которому пенсионерам подключат бесплатный интернет. В проекте приняли участие люди старше 60 лет, окончившие компьютерные курсы. Сейчас власти работают над предоставлением пенсионерам бесплатных роутеров.