Работа по ночам грозит онкологией - Ученые

Сегодня, 17:08 \\ Здоровье

Высокий риск развития онкологических заболеваний часто наблюдается у женщин, работающих в ночную смену. Стюардессы подвержены опасным заболеваниям на 70 %, медсестры – на 40 %.

Человеческий организм имеет свои биологические часы, согласно которым он функционирует. Заменять необходимый для здоровья сон любым видом деятельности категорически запрещается. Об этом рассказал Михаил Полуэктов - заведующего отделением по изучению сна в Первом МГМУ им. Сеченова.

Генетический механизм организма автоматически отправляет клетки человека в спящий режим, как только наступает темнота. Когда человек меняет местами день и ночь, происходит так называемый десинхроноз.

Всемирная организация здравоохранения установила, что посменная работа благоприятна для развития опухолей. Для женщин самым опасным среди онкологических заболеваний остается рак молочной железы.

Помимо онкологии, нарушение суточного биоритма приводит к быстрому набору лишнего веса и диабету.

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Автор - София Волкова
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