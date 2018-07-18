В Москве врачи провели операцию новорожденному с переломом лобной кости

Сегодня, 15:21 \\ Здоровье

Это сделали специалисты отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, которые работают от Научно-практического центра специализированной медпомощи детям им. Войно-Ясенецкого.

 На операционный стол к ним попал десятидневный ребенок. Он родился с патологией, которая встречается довольно редко. Сразу после родов врачи провели обследование, которое показало, что у младенца перелом лобной кости в правой части черепа. Тогда они сообщили родителям, что их ребенку требуется срочное хирургическое вмешательство, и если его не произвести, то по мере его роста это бы влекло за собой все больше негативных последствий.

 Операцию было решено провести в Москве. Чтобы исправить ситуацию, новорожденному сделали разрез длиной не более полутора сантиметра, обошлось без объемной кровопотери. Процедура прошла успешно, и сейчас с маленьким пациентом все в порядке, он проходит послеоперационную реабилитацию.

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Автор - Мартина Корф
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