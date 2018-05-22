Медики Краснодара спасли 10-месячного малыша, проглотившую булавку

Десятимесячный ребенок поступил в больницу с открытой булавкой в желудке. Врачи местной детской клинической больницы провели лечебную эндоскопию, чтобы извлечь опасный предмет.

Мать и отец малыша привезли его в больницу сразу после инцидента. Медики сразу определили местоположение булавки благодаря рентгеновскому снимку. Она находилась на стенке желудка.

Эндоскопическим методом булавку удалось изъять. Семья ребенка провела вместе с ним 24 часа в отделении хирургии. В данный момент ребенку ничто не угрожает.

Ведущий педиатр местного министерства здравоохранения Елена Клещенко рассказала СМИ о том, насколько часто хирургам приходится сталкиваться с инородными предметами в детских желудках. Среди них не только булавки, но и магниты, пуговицы, детали игрушек и так далее. По мнению педиатра, опасную обстановку для детей создают родители. Она призвала всех родителей тщательнее следить за маленькими детьми и не оставлять их без должного внимания.