В колбасе приморского производителя нашли опасный компонент

Приморский цех по производству колбасы и копченостей пустил в продажу изделия, содержащие опасный компонент. Установлено что произведенная партия не соответствующие стандартам качества.

Россельхознадзор Приморского края взял для исследования 9 видов колбасных изделий весом 670 кг. Во всех экземплярах выявлена низкая доля белка. Более того, обнаружено завышенное содержание фосфора и нитрита натрия.

Недостаток белка в продукте способствует снижению его пищевой ценности. А фосфор способен удерживать влагу в мясном продукте. Предположительно, производитель хотел подобными методами повысить общий вес выпускаемой продукции.

По предварительным данным нитрит натрия был добавлен сверх меры ради более насыщенного цвета и аромата колбасы. Вещество токсично. Передозировка нитритом натрия может быть чревата серьезными последствиями для организма.

Информацию, полученную в лаборатории, донесли до заказчиков, чтобы вредная продукция не была реализована в точках продаж. Производитель также уведомлен о результатах проверки.

В июле этого года жительница приобрела колбасу стоимостью выше 700 рублей. Фрагмент колбасы попал в посудомоечную машину, после чего превратился в бледное желе, что шокировало покупательницу. Однако пользователи интернета не поддержали ее, отметив, что именно так и выглядит колбаса без красителей и добавок.