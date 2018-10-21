В Подмосковье для участковых терапевтов отменят выезды на дом

Сегодня, 19:48 \\ Здоровье

Глава Минздрава Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что в конце 2019 года участковые терапевты не будут выезжать к пациентам на дом. Информация прозвучала в рамках встречи, посвященной главным задачам здравоохранения в Московской области в 2019 году.

Первыми о нововведении узнают Видное, Балашиха, Красногорск, Талдом, Луховицы и Раменский район. В конце 2019 года проект внедрят во все медицинские учреждения.

По мнению главы, освободившееся от выездов время необходимо потратить на разгрузку работы в поликлиниках. Участковый терапевт сможет принять в два раза больше пациентов.

Выезды останутся актуальными только в отношении детей до 7 лет и лежачих больных. Для этого будет создана специальная мобильная служба неотложной помощи. Работать служба будет с 8:00 до 22:00.

В сентябре этого года стало известно о планах правительства снизить показатель смертности и увеличить количество больниц. На это будет выделено 1,3 трлн рублей.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Эксперты выяснили, что отсутствие желания пить воду может являться признаком серьезных нарушений организма

 Специалисты установили, что необходимость в воде - нормальная потребность организма, однако, она не всегда ощущается. Эксперты подчеркивают, что независимо от желания нужно ежедневно пить чистую...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Беременная женщина в Волгограде лишилась всех волос из-за редкого заболевания

 Проблемы у жительницы Волгограда начались еще в 2016 году, когда она была беременна....

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Ученые рекомендуют не заправлять кровать после пробуждения

Британские специалисты считают, что застилать постель после пробуждения опасно для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ