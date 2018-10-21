В Подмосковье для участковых терапевтов отменят выезды на дом

Глава Минздрава Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что в конце 2019 года участковые терапевты не будут выезжать к пациентам на дом. Информация прозвучала в рамках встречи, посвященной главным задачам здравоохранения в Московской области в 2019 году.

Первыми о нововведении узнают Видное, Балашиха, Красногорск, Талдом, Луховицы и Раменский район. В конце 2019 года проект внедрят во все медицинские учреждения.

По мнению главы, освободившееся от выездов время необходимо потратить на разгрузку работы в поликлиниках. Участковый терапевт сможет принять в два раза больше пациентов.

Выезды останутся актуальными только в отношении детей до 7 лет и лежачих больных. Для этого будет создана специальная мобильная служба неотложной помощи. Работать служба будет с 8:00 до 22:00.

В сентябре этого года стало известно о планах правительства снизить показатель смертности и увеличить количество больниц. На это будет выделено 1,3 трлн рублей.