В России обнаружили 8 миллионов таблеток от давления, провоцирующих рак

В настоящее время российские госучреждения осуществляют закупку более 21 миллиона упаковок такого лекарства в год. Данный препарат врачи назначают от высокого давления или пациентам, перенесшим инфаркт.

В России обнаружили партию 8 миллионов таблеток от давления, провоцирующих рак. Данные лекарства были ввезены из Китая. Таблетки изготовлены на основе валсартана, в их составе есть химикат НДМА. Данный компонент не несет особого вреда, однако при длительном применении он способен вызывать у человека рак.

Власти уже бьют тревогу, однако некоторые регионы России продолжают закупать опасные таблетки. В Приморском крае одними из первых проявили реакцию на партию опасных лекарств. Местный отдел Росздравнадзора уже создал письменный указ с требованием изъять из оборота таблетки, в состав которых входит валсартан.

Как пишут СМИ, 8 миллионов таблеток от китайской фирмы могут нести опасность для людей. Данные лекарства нужна изымать. Помимо этого важно, чтобы госучреждения прекратили закупку провоцирующих рак таблеток.