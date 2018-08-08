«Совы» страдают от рака груди в 2 раза чаще «жаворонков»

Сегодня, 05:30 \\ Здоровье

Британские ученые нашли зависимость рака груди от хронотипа женщины.

Ученые Бристольского университета в Англии выяснили, что женщины, поддерживающие более стандартные биоритмы, в 2 раза реже сталкиваются с раком молочной железы. В масштабном эксперименте приняли участие около полумиллиона представительниц прекрасного пола. Оказалось, что люди, которые спят больше, чем 7-9 часов – резко увеличивают вероятность обнаружения злокачественной опухоли. Еще одним аспектом исследования считается здоровый сон, который свойственный для «жаворонков». Именно утренняя активность позволяет набрать нужную усталость к вечеру.

То, что «совы» долго не чувствуют надобности уснуть в ночное время, оказывает им «волчью услугу» в вопросах рака груди. Ночная активность влияет на естественные биологические ритмы. Данное исследование британских специалистов подтвердило и дополнило прошлую работу о том, что работающие в ночные смены люди чаще сталкиваются с раковой опухолью. Далее ученые из Бристоля хотят изучить, можно ли оказать благотворное влияние на организм, перейдя насильно из одного хронотипа в другой.

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Автор - Антон Словацкий
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