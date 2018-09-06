Ученые выяснили, что боязнь рака становится опаснее самой болезни

Страх обнаружить у себя онкологию охватывает все большее количество людей по всему миру. Особенно это касается развитых стран, где рак - вторая причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний.

В современном обществе обнаружить у себя злокачественную опухоль боятся очень многие, а в особенности те, чьи близкие пострадали от этого недуга. Проблема не только в том, что рак – это опасное и смертельное заболевание. Даже если удастся вылечиться и перейти в стадию ремиссии, человек, перенесший этот опыт, терпит слишком много негативных последствий. Во-первых, финансовые траты. К сожалению, не всегда можно ограничиться государственной поддержкой в лечении онкологических заболеваний. Рак – это всегда непредвиденные и достаточно большие расходы. Во-вторых, вернувшись в нормальную жизнь после болезни, человек может обнаружить, что за это время он как бы выпал из общества. Особенно это касается его профессиональных навыков. Невозможность сразу же выполнять свою работу хорошо и качественно, даже если до этого был профессионалом своего дела, выбивает из колеи очень многих, приводя к депрессии. Кроме того, сам недуг воспринимается многими как смертный приговор, что очень сильно бьет по психологическому состоянию. В-третьих, как указывают специалисты, онкология становится одной из причин разрыва социальных связей. Человек, сам того иногда не подозревая, изолирует себя от общества и близких.

Еще одной причиной того, почему заболеть раком так страшно является постоянное напоминание об этом. Все средства массовой информации то и дело пестрят заголовками о том, что тот или иной продукт спасет от рака или, наоборот, может привести к развитию онкологического заболевания, что тоже очень негативно воспринимается людьми.

Психологи считают, что сейчас общество еще не научилось правильно взаимодействовать с онкологическими больными. Специалисты убеждены, что нужно уходить от понимания рака как смертного приговора и сосредоточиться на том, что это очередной опыт, пусть и негативный, но тот, с которым можно справиться.