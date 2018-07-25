Эксперты выяснили, что отсутствие желания пить воду может являться признаком серьезных нарушений организма

Сегодня, 16:20 \\ Здоровье

Специалисты установили, что необходимость в воде - нормальная потребность организма, однако, она не всегда ощущается. Эксперты подчеркивают, что независимо от желания нужно ежедневно пить чистую воду, помимо остальных жидкостей.

 Чаще всего, по словам ученых, отсутствие чувства жажды может объясняться проблемами с почками, в частности, угнетением почечной функции. Кроме того, нежелание пить простую воду может быть обусловлено нарушением передачи и восприятия импульсов в нервных клетках.

Специалисты подчеркивают, что в нормальных условиях при комнатной температуре и стандартном давлении среднестатистический человек расходует в сутки около 2,5 литров воды. А при жаркой погоде жидкость из организма уходит еще быстрее. Естественно, это количество нужно восполнять. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы ежедневно человек употреблял необходимое количество воды. Недостаток в ней может приводить к серьезным проблемам, среди которых нарушения метаболизма, формированию камней в почках, образованию лишнего веса, появлению морщин на лице и т.д. Поэтому абсолютное отсутствие жажды должно стать поводом посетить медицинское учреждение и сходить на консультацию к нефрологу и невропатологу.

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Автор - Евгения Чернобаб
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