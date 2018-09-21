Ученые назвали идеальный возраст для отказа от курения

В Далласе прошла встреча «Американской ассоциации сердца», на которой ученые заявили, что отказаться от курения необходимо не позднее 40-45 лет.

Медики доказали, что пагубные для здоровья последствия от курения не проходят на протяжении более 15 лет после отказа от этой вредной привычки, поэтому бросать курить надо не позднее 40-45 лет.

По словам доктора Мередит Данкан, через 5 лет после отказа от курения здоровье заметно улучшится, риск заполучить инфаркт, инсульт и другие проблемы с сердцем уменьшится примерно на 38%. Исследование показало, что в любом случае шансы избежать болезней намного выше у тех людей, которые никогда не курили. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют бросить курить как можно скорее.

В эксперименте приняли участие почти 9 тысяч человек, средний возраст которых составляет 27 лет. Они находились под наблюдением докторов 16 лет. Все участники исследования находились в хорошей психологической и физической форме, а также не страдали хроническими болезнями. Исследование было проведено с целью изучить влияние употребления никотина на жизнь бывших курильщиков и их шансы на преждевременную кончину.

Курение сегодня является одной из главных причин преждевременной смерти. Согласно статистике, каждый год в мире от болезней, вызванных курением, умирает почти шесть миллионов человек.

При этом следует иметь в виду, что остаточные негативные эффекты употребления табака не исчезнут никогда.

Бросить курить очень сложно, для этого потребуется время и сила воли. По этому поводу написано множество мотивационных книг и брошюр. Для избавления от пагубной привычки можно испробовать множество методов: клеить никотиновый пластырь или жевать жвачку, пройти курс специальной терапии, заняться спортом, вести дневник или просто терпеть.