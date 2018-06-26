Новый спрей от гриппа испытали на мышах

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Ученые испытали на мышах спрей от гриппа, который в будущем заменит обязательную вакцинацию.

Международная группа ученых, занимающихся профилактическим назальным спреем от гриппа, подготовила отчет об успешном испытании препарата на лабораторных мышах. Результаты исследования опубликованы на страницах популярного издания Science от 2 ноября.

Для разработки новейшего препарата, специалисты сначала заразили ламу несколькими штаммами гриппа. Спустя некоторое время у животного забрали выработанные антитела, белковые соединения в крови, препятствующие размножению бактерий и микроорганизмов. Все антитела ламы оказались не похожими по свойствам на человеческие. Дальше в лабораторных условиях ученые соединили 4 отобранных антитела в единый сконструированный ген, который в виде спрея ввели мышам. Результат превзошел ожидания. Полученный препарат проявил эффективность в борьбе с 60 различными вирусами. Следующим этапом исследований будет испытание противогриппозного спрея на добровольцах. Данное средство сможет в будущем заменить прививки.

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Автор - Антон Словацкий
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