Ученые рекомендуют не заправлять кровать после пробуждения

Британские специалисты считают, что застилать постель после пробуждения опасно для здоровья.

Доктор Эджи Макензи из Великобритании пришел к выводу, что застилать постель сразу после сна вредно для организма. По словам профессора в области гигиены, такая процедура благоприятно способствует на развитие бельевых клещей и прочих вредных организмов. Чтобы избежать неприятностей, постельные принадлежности лучше какое-то время проветривать.

«Клещам и вредоносным организмам для хорошего размножения нужна влажность и теплая среда. Именно эти факторы соблюдаются, когда проснувшись, мы сразу застилаем спальные места. Если человеку было жарко спать, например, в летнее время или при интенсивном отоплении, и при этом он вспотел, то такие простыни наиболее опасны», - рассказал ученый.

Размножившиеся клещи наносят в будущем большой вред кожному покрову человека, а их продукты жизнедеятельности являются сильным аллергеном. Кроме того, присутствие таких «гостей» в вашей кровати может спровоцировать бронхиальную астму. Чтобы избежать этих неприятностей, Макензи рекомендует не торопиться складывать постель.