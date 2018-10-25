В Польше зарегистрирована вспышка кори

В Польше зафиксированы случаи заболевания корью, об этом на пресс-конференции в воскресенье сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

На данный момент в Польше официально зарегистрировано 17 детей с корью в разных регионах страны, отмечается, что ни один ребёнок не был привит. Одному из заболевших нет и года – в этом возрасте ставить вакцину от кори нельзя. Отказ от вакцины административно наказуем – родителям, не привившим детей, грозит штраф.

В то же время польский парламент рассматривает внесение корректив в закон о борьбе с инфекциями, предусматривающий отмену обязательной иммунизации и введение добровольной вакцинации. Сейчас в Польше дети в обязательном порядке прививаются от ряда болезней. За счёт высокого уровня привитости, около 95%, стране не угрожает эпидемия кори. Чиновник подчеркнул, что смерть от кори происходит в 1 из 1000 случаев.

В Молдове за этот год было зарегистрировано 312 случаев кори. Значительно возросло количество заболевших в августе – 239. Сейчас в стране сохраняется «жёлтый код» опасности распространения кори. В пятницу МИД РФ предупредил о вспышке инфекции на Украине. За текущий год в стране зафиксировали 35 тысяч случаев. Жители РФ пока редко сталкиваются с корью, однако эксперты призывают не медлить и привиться.