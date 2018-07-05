Диетологи рассказали, стоит ли обращаться к врачу, если ребенок ест слишком много сладкого

Диетолог, ведущий специалист клиники по снижению веса Кирилл Бондарь уверен, что прежде, чем бить тревогу, необходимо действительно разобраться в ситуации. Может, родители проявляют излишнее беспокойство, а съеденное количество сладкого не превышает норму.

Очень распространена точка зрения, что большое количество сладкого может привести к развитию кариеса, ожирению и проблемам с давлением. Что касается сахарного диабета, то, по словам экспертов, нет прямой связи между потребляемым количеством сахара и возникновением этого заболевания.

Главный педиатр области Светлана Емельянова убеждена, что следить за здоровьем ребенка следует еще в период беременности. По ее мнению, именно рацион в этот период способствует правильному развитию ребенка. При этом после рождения необходимо в большей степени насыщать питание ребенка овощами и овощными соками, а не фруктовыми. Более того, диетологи уверены, что вкусовые пристрастия – это не запрограммированный генетически механизм.

Специалисты считают, что употребление большого количества сладкого говорит о том, что ребенок питается не так, как остальные дети. Его организму не хватает определенных питательных веществ, в том числе, глюкозы. Поэтому он компенсирует их недостаток сладким. Поэтому не всегда стоит сразу же обращаться к врачу, если ребенок начинает потреблять огромное количество сладких продуктов. Можно немного скорректировать рацион, разбавив его чем-то новым. Однако если родители все же решили обратиться медикам, то необходимо, прежде всего, сдать анализы.