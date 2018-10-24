Беременная женщина в Волгограде лишилась всех волос из-за редкого заболевания

Проблемы у жительницы Волгограда начались еще в 2016 году, когда она была беременна. Женщина сначала не придала никакого значения начавшемуся стремительному выпадению волос, но позже решила все же обратиться к специалисту и, как оказалось, не зря.

Оказалось, что волгоградка страдает редким генетическим заболеванием. А толчком к его пробуждению стала как раз беременность. В настоящий момент женщина уже родила ребенка – девочку. Но даже спустя 2,5 года она до сих пор без волос.

Майя Максимова рассказала, что сначала волосы начали выпадать только на голове. После обращения к специалисту оказалось, что причин такой реакции организма может быть огромное количество. Поэтому началась бесконечная череда анализов. Через некоторое время женщина лишилась также бровей и ресниц. Позже Майя попала на прием к дерматологу, который объяснил, что у нее очаговая алопеция. При этом заболевании волосы могут выпасть абсолютно по всему телу, но позже вырасти снова. Однако даже это не гарантирует, что женщина не лишиться волосяного покрова опять.

Однако волгоградка не отчаялась. Она решила самостоятельно избавить от остатка волос и полностью изменила имидж. Женщина уверена, если у человека в жизни нет ничего, кроме красивых волос, это печально. К тому же, врачи заявили, что во всем остальном Майя абсолютно здорова. В настоящее время она рада тому, что имеет и даже получает немало комплиментов по поводу своего нового образа.