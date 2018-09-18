Наибольшее количество сахара попадает в желудки россиян из напитков

Вчера, 22:30 \\ Здоровье

Эксперты признали, что газированные напитки лидируют в России по количеству употребляемого людьми сахара.

Любой газированный напиток вмещает в себе столько сахара, сколько нет ни в конфетах, ни в молочном шоколаде. Данную информацию на Всероссийском съезде диетологов озвучила Татьяна Солнцева, специалист лаборатории иммунологии ФИЦ. В ходе исследования проводился опрос респондентов, поделенных на четыре возрастные подгруппы. Для более точного анализа, в каждом сегменте присутствовало равное количество обоих полов.

Полученные итоги были сепарированы по числу потреблений сладких напитков. Примерно 10% опрошенных оказались ежедневными потребителями вкусной газировки. Солнцева отметила, что даже известные спортсмены частенько встречаются с таким питьем. «Всемирная организация здоровья обеспокоена воздействием такого продукта на организм. Эксперты советуют сократить потребление сахара до 10% от всех полученных калорий. Если вы выпиваете 0,5 литра напитка, то больше нельзя употреблять ничего сладкого», - рассказала Татьяна Солнцева.

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Автор - Антон Словацкий
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